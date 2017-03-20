В порту Находки вновь выявили нарушения при перевалке угля

На трёх из шести угольных терминалах в порту Находки, работающих в черте города, нашли нарушения при перевалке угля, сообщили в правительстве Приморья.

Внеплановую проверку организовал департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья. Комиссия установила, что стивидоры принимают недостаточные меры, чтобы уменьшить выбросы угольной пыли.

Так, на некоторых терминалах во время погрузки угля не работали водные пушки. «Имеются защитные экраны, однако вся прилегающая территория захламлена и покрыта угольной пылью. У одного из стивидоров зафиксировано сильное задымление территории выбросами котельной, у еще одной компании отсутствовали меры по пылеподавлению», — отметила комиссия.

В департаменте природных ресурсов отметили, что в отношении некоторых компаний, занимающихся погрузкой угля, завели административные дела.



Порт Находка уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения при перевалке угля. В начале марта специалисты Росприроднадзора после очередной проверки опечатали часть оборудования порта.