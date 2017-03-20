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04:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

В автобусах Иркутска опробуют систему безналичного расчёта за проезд

В общественном транспорте Иркутска прорабатывается вопрос введения электронного билета для всех категорий граждан.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 17 марта 2017 года сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Дмитрия Бердникова. По его словам, также обсуждается введение системы безналичного расчета — уже весной этого года планируется запустить пилотный проект на нескольких маршрутах.

По словам Дмитрия Бердникова, в 2017 году в Иркутске появятся несколько новых автобусных маршрутов. К примеру, начнет работу маршрут № 12, соединяющий Верхнюю и Нижнюю набережные. Глава города заметил, что в 2017 году продолжится обновление муниципального автопарка, планируется приобрести еще 40 новых автобусов.

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