В автобусах Иркутска опробуют систему безналичного расчёта за проезд
В общественном транспорте Иркутска прорабатывается вопрос введения электронного билета для всех категорий граждан.
В общественном транспорте Иркутска прорабатывается вопрос введения электронного билета для всех категорий граждан.
Об этом 17 марта 2017 года сообщает
По словам Дмитрия Бердникова, в 2017 году в Иркутске появятся несколько новых автобусных маршрутов. К примеру, начнет работу маршрут № 12, соединяющий Верхнюю и Нижнюю набережные. Глава города заметил, что в 2017 году продолжится обновление муниципального автопарка, планируется приобрести еще 40 новых автобусов.