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06:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Проезд в хабаровском электротранспорте подорожал с сегодняшнего дня

Цена билета на трамвай или троллейбус выросла на рубль.

Источник: Губерния онлайн

Проезд в хабаровском электротранспорте подорожал до 23 рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

По словам начальника МУП «ТТУ» Николая Илющенко, именно эту сумму комитет по ценам и тарифам в прошлом году установил в качестве максимальной при расчете платы за билет.

«Мы стараемся быть конкурентоспособными. В прошлом году проезд в троллейбусах и трамваях был 22 рубля. Сейчас, когда коммерческие перевозчики повышают цену до 25 рублей, мы тоже решились на этот шаг. Мы максимально долго удерживали цену, однако предприятию также нужно получать прибыль», — отметил Николай Илющенко.

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