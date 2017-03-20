Проезд в хабаровском электротранспорте подорожал с сегодняшнего дня

Проезд в хабаровском электротранспорте подорожал до 23 рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

По словам начальника МУП «ТТУ» Николая Илющенко, именно эту сумму комитет по ценам и тарифам в прошлом году установил в качестве максимальной при расчете платы за билет.

«Мы стараемся быть конкурентоспособными. В прошлом году проезд в троллейбусах и трамваях был 22 рубля. Сейчас, когда коммерческие перевозчики повышают цену до 25 рублей, мы тоже решились на этот шаг. Мы максимально долго удерживали цену, однако предприятию также нужно получать прибыль», — отметил Николай Илющенко.