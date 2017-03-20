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07:12 (мск), источник: ИА Башинформ

21 марта жители двух районов Уфы временно останутся без воды

УФА, 19 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Жители двух районов башкирской столицы временно останутся без холодной воды 21 марта из-за проведения ремонтных работ предприятием «Уфаводоканал».

Источник: Reuters

Как сообщили на предприятии, завтра в Калининском районе с 10 до 16 часов будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Ферина, 34, 36, 38, 40, 42, 44; ул. Верещагина, 26, 28, 28а, 30; ул. Бобруйская, 27а, 29, 38; переулок Железнодорожный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13а; бульвар Тухвата Янаби, 53а.

В Кировском районе, с 10 до 20 часов холодное водоснабжение отключат на ул. Пугачева, 15а, 15 г, 17, 17ж, 18ж, 19ж, 21ж, 21/2, 27ж, 29ж, 33 В, 102, 112/1, 114, 118, 118а, 118б, 120, 120а, 120б, 120 В, 120/1, 122б, 122 В, 122, 124, 126, 128/1, 132, 132 В, 132д, 132 г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1,144/1, 144/2; ул. Испытателей, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; пер. Альпийский, 1/1, 8, 10, 2, 11, 14.

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