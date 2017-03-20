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06:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Суражевские огурцы выкидывают на помойку в Приморье

Оказывается, участь быть беспощадно уничтоженной в Приморье может ждать не только санкционные заморские фрукты и овощи, но и буквально взращенную на земле приморской продукцию, сообщает ИА «Дейта».

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Как это происходит на ФГУП «Дальневосточное», руководителем которого является родной брат находящегося под следствием вице-губернатора Сергея Сидоренко, Владимир.

Так, с приходом весны в фирменном магазине ФГУП «Дальневосточное», расположенном в городе Артем, цены на овощную продукцию достигли психологически важной отметки, и «таять» в ближайшее время, вероятно, не собираются. Первосортные тепличные огурцы родом из Суражевки здесь продают по 170 рублей за килограмм, а те, что слегка формой не вышли, отдают за 115 рублей. Дорогие витамины из пригородного села по карману не каждому, и даже рьяные патриоты всего отечественного предпочитают приобретать не суражевские «экологически чистые», а сравнительно дешевые китайские огурцы.

В то же время, как сообщают работники ФГУП «Дальневосточное», тепличный комбинат завален коробками со свежими овощами. Из-за плохой реализации огурцы долгое время вынуждены ждать своего часа в коридорах, на складах, в технических помещениях. Но ни проблемы со сбытом, ни возмущения покупателей не влияют на ценовую политик предприятия. Из-за недополученных доходов «Дальневосточное» не в состоянии производить своевременные налоговые отчисления, остается задолженность по перечислению профсоюзных взносов.

А свежие тепличные овощи, на производство которых тратятся бюджетные средства, залеживаясь на складах, приобретают нетоварный вид и в итоге часто оказываются на свалке. По оценкам местных жителей и сотрудников ФГУП, ежегодно принудительной утилизации подвергаются тонны огурцов и помидоров. По всей видимости, руководству государственного предприятия проще уничтожать овощи, нежели снизить на них цену.

В ФГУП «Дальневосточное» корреспондента ИА «Дейта» заверили, что вся продукция реализуется в полном объеме, за исключением «сезонных явлений» — тогда продукцию передают на благотворительные цели, но уточнить названия организаций, которым помогают свежими приморскими огурцами — затруднились.

Между тем на улицах и площадях города Артема вновь появились частники, торгующие свежими суражевскими огурцами «с небольшими изъянами». Причем, цены здесь весьма демократичные — от 100 до 50 рублей за килограмм. То есть, в 3−4 раза дешевле, чем в магазине, принадлежащем госпредприятию. Правда, не каждый покупатель решается на покупку — многие уже наслышаны о том, что овощи, предлагаемые по доступной цене, зачастую собирают на свалке сельхозпредприятия.

ФГУП «Дальневосточное» работает с 2002 года и занимается выращиванием сельхозпродукции. На сегодня ФГУП «Дальневосточное» — крупнейший тепличный комбинат в Приморском крае и ведущее предприятие ДФО по овощеводству защищенного грунта. Уставный капитал — 500 000 рублей, ФГУП участвовало в 50 торгах, из них выиграло 37.

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