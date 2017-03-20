Омичи больше не смогут посетить перевёрнутый дом. Информация о том, что «дом вверх дном» разбирают, появилась в группе «Омск ВК» в социальной сети «ВКонтакте».

В 2014 году аттракцион построили рядом с «Континентом». Омичам он полюбился за то, что в нём можно было сделать необычные фотографии. Как выяснилось в комментариях пользователей, более 200 горожан так и не побывали в нём.