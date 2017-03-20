Казахстан присоединяется к новой таможенной системе
Что пишут о Казахстане: обзор англоязычной прессы (
Что пишут о Казахстане: обзор англоязычной прессы (
LAHT.COM: «Казахстан присоединится к системе Карнет Ата» — Казахстан с 1 апреля присоединится к международной таможенной системе Карнет Ата, обеспечивающей беспошлинный и безналоговый временный ввоз и вывоз товаров на срок до одного года.
ASTANATIMES.COM: «Казахстан может стать транзитным центром между Юговосточной Азией и Европой» — Соглашение о ЗСТ между Вьетнамом и Евразийским экономическим Союзом (ЕАЭС) увеличит поток товаров между этими странами, заявил посол Казахстана во Вьетнаме Бекетжан Жумаханов.
INTELLINEWS.COM: «Казахстанское правительство
EURASIAREVIEW.COM: «Роль Казахстана в мировом сообществе — анализ» — 28 июня 2016 Казахстана занял место непостоянного члена в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СКООН).
EURASIANET.ORG: «Казахстанским полицейским напомнили о вежливости» — Полиция в Казахстане старается быть вежливой для общественности и воздерживается от использования местоимения «ты» или междометия «эй».
ASIA.NIKKEI.COM: «Казахстан рискует получить негативную реакцию на разгон профсоюзов» — Международная критика может испортить правительству имиджевые проекты.
PRI.ORG: «Советские ядерные испытания до
AZERNEWS.AZ: «Посол: Казахстан и Азербайджан — долгосрочные партнеры» — Азербайджан и Казахстан являются партнерами, экономические системы двух стран дополняют друг друга, сказал Рашад Мамедов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане.