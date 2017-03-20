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07:53 (мск), источник: Forbes.kz

Казахстан присоединяется к новой таможенной системе

Что пишут о Казахстане: обзор англоязычной прессы (13—19 марта).

Источник: Forbes.kz

LAHT.COM: «Казахстан присоединится к системе Карнет Ата» — Казахстан с 1 апреля присоединится к международной таможенной системе Карнет Ата, обеспечивающей беспошлинный и безналоговый временный ввоз и вывоз товаров на срок до одного года.

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ASTANATIMES.COM: «Казахстан может стать транзитным центром между Юговосточной Азией и Европой» — Соглашение о ЗСТ между Вьетнамом и Евразийским экономическим Союзом (ЕАЭС) увеличит поток товаров между этими странами, заявил посол Казахстана во Вьетнаме Бекетжан Жумаханов.

INTELLINEWS.COM: «Казахстанское правительство по-прежнему находится в неведении касательно теневой экономики» — Казахстанцы легализовапи на конец 2016 деньги и имущество на сумму около €16,9 млрд в рамках программы правительства по легализации капитала.

EURASIAREVIEW.COM: «Роль Казахстана в мировом сообществе — анализ» — 28 июня 2016 Казахстана занял место непостоянного члена в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СКООН).

EURASIANET.ORG: «Казахстанским полицейским напомнили о вежливости» — Полиция в Казахстане старается быть вежливой для общественности и воздерживается от использования местоимения «ты» или междометия «эй».

ASIA.NIKKEI.COM: «Казахстан рискует получить негативную реакцию на разгон профсоюзов» — Международная критика может испортить правительству имиджевые проекты.

PRI.ORG: «Советские ядерные испытания до сих-пор делают людей больными в Казахстане» — Ухабистые дороги ведут по суровой, но живописной местности. Река Иртыш, которая течет из Китая и России, делит эту северо-восточную часть Казахстана на степи на юге и леса на севере.

AZERNEWS.AZ: «Посол: Казахстан и Азербайджан — долгосрочные партнеры» — Азербайджан и Казахстан являются партнерами, экономические системы двух стран дополняют друг друга, сказал Рашад Мамедов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане.

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