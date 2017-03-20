Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В США взялись за Украину: готовятся перекраивать экономику - СМИ
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Фестиваль весны в Индии
10Освобожденная Пальмира
8Тайский День слона
07:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Дальпрессу» не дадут уйти в частные руки

Правительство РФ отменило приватизацию региональных типографий.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 марта, PrimaMedia.

Правительство отменило приватизацию 14 региональных типографий и издательств, в том числе приморского ОАО «ИПК «Дальпресс», опасаясь их продажи с дисконтом и последующего перепрофилирования. Теперь на их базе планируется создать издательско-полиграфический холдинг, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Коммерсант».

Правительство отменило приватизацию 14 региональных издательств и типографий, находящихся под управлением ЗАО «Российские газеты». Соответствующее поручение первого вице-премьера Игоря Шувалова принято в конце декабря 2016 года, подтвердил «Коммерсанту» его представитель.

Из этих активов, которые раньше существовали независимо друг от друга, будет создан новый холдинг, его стратегией будут заниматься Росимущество и Минкомсвязи. В Росимуществе подтвердили эти планы: агентам даны поручения отменить продажу девяти полиграфических предприятий, в отношении еще пяти изданы распоряжения «об отмене решений об условиях приватизации». Представитель «Российских газет» был недоступен для комментариев.

Среди этих предприятий — АО «Янтарный сказ», АО «Издательско-полиграфическая фирма “Ставрополье”», ОАО «Издательство “Кавказская здравница”», ОАО «ИПК “Звезда”», ОАО «Тюменский дом печати» и др.

Вошло в этот список и ОАО «ИПК “Дальпресс”».

О планах по приватизации «Дальпресса» стало известно в феврале текущего года, когда кабмин утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017−2019 годы. Соответствующим распоряжением председателя правительства Дмитрия Медведева подразумевалась приватизация 11 приморских предприятий, в том числе, издательского комбината.

Региональные типографии и издательства были переданы «Российским газетам» еще в 2008 году, тогда ЗАО получило контроль над 26 предприятиями, напоминает «Коммерсант».

Сейчас их планируется объединить в одно юридическое лицо, что позволит упростить финансирование и кредитование, пояснил газете начальник управления государственного имущества и правового обеспечения Роспечати Михаил Арзаманов. Он говорит, что отмена приватизации вызвана тем, что полиграфические активы продаются по минимальным ценам со значительным дисконтом, при этом «остается чрезвычайно высокой вероятность перепрофилирования типографий после их продажи». Для покупателей полиграфическое производство является скорее обременением, нежели целью инвестирования, считают в Роспечати. Создание холдинга приведет к повышению инвестиционной привлекательности региональных типографий, уверен господин Арзаманов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Александр Щербаков: Мы продолжим работу по повышению правосознания молодежи Приморья
Шойгу заявил о прогрессе в отношениях России и Японии
Конгресс США не нашел доказательств связи команды Трампа с РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
НБУ: российские госбанки на Украине ведут переговоры о продаже
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь