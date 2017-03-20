«Дальпрессу» не дадут уйти в частные руки

Владивосток, 20 марта, PrimaMedia.

Правительство отменило приватизацию 14 региональных типографий и издательств, в том числе приморского ОАО «ИПК «Дальпресс», опасаясь их продажи с дисконтом и последующего перепрофилирования. Теперь на их базе планируется создать издательско-полиграфический холдинг, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Коммерсант».

Правительство отменило приватизацию 14 региональных издательств и типографий, находящихся под управлением ЗАО «Российские газеты». Соответствующее поручение первого вице-премьера Игоря Шувалова принято в конце декабря 2016 года, подтвердил «Коммерсанту» его представитель.

Из этих активов, которые раньше существовали независимо друг от друга, будет создан новый холдинг, его стратегией будут заниматься Росимущество и Минкомсвязи. В Росимуществе подтвердили эти планы: агентам даны поручения отменить продажу девяти полиграфических предприятий, в отношении еще пяти изданы распоряжения «об отмене решений об условиях приватизации». Представитель «Российских газет» был недоступен для комментариев.

Среди этих предприятий — АО «Янтарный сказ», АО «Издательско-полиграфическая фирма “Ставрополье”», ОАО «Издательство “Кавказская здравница”», ОАО «ИПК “Звезда”», ОАО «Тюменский дом печати» и др.

Вошло в этот список и ОАО «ИПК “Дальпресс”».

О планах по приватизации «Дальпресса» стало известно в феврале текущего года, когда кабмин утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017−2019 годы. Соответствующим распоряжением председателя правительства Дмитрия Медведева подразумевалась приватизация 11 приморских предприятий, в том числе, издательского комбината.

Региональные типографии и издательства были переданы «Российским газетам» еще в 2008 году, тогда ЗАО получило контроль над 26 предприятиями, напоминает «Коммерсант».

Сейчас их планируется объединить в одно юридическое лицо, что позволит упростить финансирование и кредитование, пояснил газете начальник управления государственного имущества и правового обеспечения Роспечати Михаил Арзаманов. Он говорит, что отмена приватизации вызвана тем, что полиграфические активы продаются по минимальным ценам со значительным дисконтом, при этом «остается чрезвычайно высокой вероятность перепрофилирования типографий после их продажи». Для покупателей полиграфическое производство является скорее обременением, нежели целью инвестирования, считают в Роспечати. Создание холдинга приведет к повышению инвестиционной привлекательности региональных типографий, уверен господин Арзаманов.