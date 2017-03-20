На ремонт комсомольского проспекта потратят более 18 млн рублей

Работы проведут на территории между переулком Дворцовым и улицей Советской. Будут заменены пятисантиметровый слой асфальта и бордюрные камни. Также рабочие нанесут необходимую разметку и поднимут крышки колодцев.

Сумма контракта на проведение ремонта — 18 820 000 рублей. Работы должны быть выполнены в срок с 15 апреля до 5 июня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.