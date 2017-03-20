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07:43 (мск), источник: Губерния онлайн

На ремонт комсомольского проспекта потратят более 18 млн рублей

Участок проспекта Победы отремонтируют в Комсомольске-на-Амуре.

Работы проведут на территории между переулком Дворцовым и улицей Советской. Будут заменены пятисантиметровый слой асфальта и бордюрные камни. Также рабочие нанесут необходимую разметку и поднимут крышки колодцев.

Сумма контракта на проведение ремонта — 18 820 000 рублей. Работы должны быть выполнены в срок с 15 апреля до 5 июня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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