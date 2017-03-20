В Кызылординской области построят новый город

«Наряду с этим, нами ведется работа с предпринимателями по строительству социальных объектов. Компания “Абу-Сер” приступает к строительству детского сада на 320 мест, еще один предприниматель планирует открыть торговый центр», — доложил Налибаев.

В левобережной зоне Сырдарьи начаты работы по выравниванию и подготовке земельных участков под строительство нового жилья. Так, местные предприниматели за счет собственных средств приступили к строительству 18 многоэтажных домов. По словам акима города Нурлыбека Налибаева уже в текущем году в сентябре месяце здесь ожидается возведение как минимум 20 многоэтажек.

При акимате области создан областной штаб по строительству левобережья, на последнем заседании которого были рассмотрены и поддержаны проекты строительства дворца молодежи, онкологического центра, мечети и студенческого городка университета «Болашак».

Глава региона поручил ответственным лицам поддерживать бизнесменов, заинтересованных в застройке левобережной зоны. В свою очередь, вместе с созданием новых рабочих мест это приведет и к увеличению налоговой базы.

Также Крымбек Кушербаев предупредил о необходимости соблюдения национального и восточного стиля в архитектурном облике строящихся объектов.

«Решение вопросов инженерной инфраструктуры в наших руках. В ближайшее время, по готовности заключений госэкспертизы, вопрос выделения средств на неё будет вынесен на рассмотрение внеочередной сессии маслихата. Имеется соответствующая договоренность», — сказал руководитель области.

В этот же день произведена закладка первого кирпича 4 домов на 230 квартир по улице Демесинова, строящихся в рамках реализации программы «Развитие регионов до 2020 года» совместно с АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына». Сдача в эксплуатацию запланирована уже летом этого года.

Также аким области ознакомился с ходом реконструкции памятника жертвам политических репрессий, предусматривающим благоустройство и асфальтирование территории со строительством аллеи, установок скамеек, светильников и т. д. Работы будут завершены ко Дню памяти жертв политических репрессий и голодомора.

Кроме того, глава региона ознакомился с ходом капитального ремонта участка автодороги протяженностью 5,8 километров улицы Коркытата (от улицы Казыбекби до трассы «Кызылорда-Жезказган»). Генеральный подрядчик, ТОО «УАД», ведет работы по асфальтированию дороги, установке уличного освещения, сточных арыков и автобусных остановок.

Одним словом, в преддверии праздника «Наурыз мейрамы» кызылординцы, беря пример с Астаны, приступили к строительству нового города на левом берегу Сырдарьи.