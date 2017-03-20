В Омске может рухнуть стена старого дома

Пользователи паблика «ЧП Омск» сообщили о том, что в городе может рухнуть еще один дом. Фотографии потенциально опасного здания выложила пользователь Елена Васина.

Старое здание находится на улице 3-й Разъезд в Центральном округе города. Дом барачного типа, находящийся у проезжей части, давно расселен и находится в полуразрушенном состоянии. Кто его должен сносить — пока не понятно, так как не известно, кто являлся собственником.