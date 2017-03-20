В Омске может рухнуть стена старого дома
Строение находится в Центральном округе города. Дом давно расселен, но снести его власти пока не успели.
Строение находится в Центральном округе города. Дом давно расселен, но снести его власти пока не успели.
Пользователи паблика «ЧП Омск» сообщили о том, что в городе может рухнуть еще один дом. Фотографии потенциально опасного здания выложила пользователь Елена Васина.
Старое здание находится на улице 3-й Разъезд в Центральном округе города. Дом барачного типа, находящийся у проезжей части, давно расселен и находится в полуразрушенном состоянии. Кто его должен сносить — пока не понятно, так как не известно, кто являлся собственником.
По сути, от дома осталась всего одна стена. Конструкция не устойчива и может рухнуть в любой момент, а так как она находится рядом с тротуаром, то представляет опасность для прохожих. В итоге люди, боясь быть придавленными обломками, вынуждены проходить эту зону по проезжей части.