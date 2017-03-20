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08:19 (мск), источник: Nakanune.ru

Госдолг Челябинской области снижен до 26,1 млрд рублей

Челябинская область улучшила свои позиции в рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, сократив объем госдолга на 15%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минфина.

Согласно данным агентства «РИА Рейтинг», по итогам 2016 года Челябинская область находится на 18 месте, ранее область занимала 21 строчку.

Регион завершил год с госдолгом в размере 28,5 млрд руб. Из них 4,9 млрд — это банковские кредиты, 9 млрд — бюджетные займы. Остальное — госгарантии, так называемые условные обязательства, которые придется исполнять только при наступлении гарантийного случая. Общая доля долговых обязательств области в собственных доходах составляла 26,4%, доля банковских кредитов — 4,5%.

По словам министра финансов области Андрея Пшеницына, в прошлом году удалось сократить госдолг на 15% — с 33,4 млрд до 28,5 млрд руб. «По решению губернатора Бориса Дубровского регион рассчитался с частью коммерческих займов, не прибегая к новым. Также госдолг уменьшился в связи с прекращением обязательств по отдельным госгарантиям и стабильным погашением инвесторами своих долгов перед банками», — отметил он.

Области не пришлось прибегать к банковским кредитам, чтобы погасить дефицит бюджета. Также в начале марта была досрочно погашена значительная часть кредитов в Сбербанке России и доля банковских заимствований относительно собственных доходов региона снизилась до 2,5%. Таким образом, госдолг на сегодняшний день составляет 26,1 млрд руб. или 26% от собственных доходов.

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