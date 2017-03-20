Госдолг Челябинской области снижен до 26,1 млрд рублей

Согласно данным агентства «РИА Рейтинг», по итогам 2016 года Челябинская область находится на 18 месте, ранее область занимала 21 строчку.

Регион завершил год с госдолгом в размере 28,5 млрд руб. Из них 4,9 млрд — это банковские кредиты, 9 млрд — бюджетные займы. Остальное — госгарантии, так называемые условные обязательства, которые придется исполнять только при наступлении гарантийного случая. Общая доля долговых обязательств области в собственных доходах составляла 26,4%, доля банковских кредитов — 4,5%.

По словам министра финансов области Андрея Пшеницына, в прошлом году удалось сократить госдолг на 15% — с 33,4 млрд до 28,5 млрд руб. «По решению губернатора Бориса Дубровского регион рассчитался с частью коммерческих займов, не прибегая к новым. Также госдолг уменьшился в связи с прекращением обязательств по отдельным госгарантиям и стабильным погашением инвесторами своих долгов перед банками», — отметил он.

Области не пришлось прибегать к банковским кредитам, чтобы погасить дефицит бюджета. Также в начале марта была досрочно погашена значительная часть кредитов в Сбербанке России и доля банковских заимствований относительно собственных доходов региона снизилась до 2,5%. Таким образом, госдолг на сегодняшний день составляет 26,1 млрд руб. или 26% от собственных доходов.