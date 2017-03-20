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13:33 (мск), источник: ТАСС

Аксенов: расширение аэропорта Симферополя позволит увеличить турпоток в Крым

Аэропорт будет введен в эксплуатацию весной 2018 года, отметил глава Крыма.

СИМФЕРОПЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Строительство нового терминала аэропорта Симферополя позволит увеличить туристический поток в Крым. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Турпоток растет в среднем на 20−22% за год, но с увеличением пропускной способности аэропорта число туристов должно заметно увеличиться», — сказал он.

По словам Аксенова, строительство нового терминала аэропорта идет 24 часа в сутки. «В марте 2018 года — ввод в эксплуатацию нового терминала и реконструкция взлетно-посадочной полосы, которую по ночам ремонтируют в авральном режиме. Работает компания, которая занималась ВПП и в Шереметьево, и в Домодедово. Старые плиты снимают, новые заливают», — рассказал Аксенов.

Общий объем инвестиций в строительство, по сути, нового аэропорта в Симферополе составит более 32 млрд рублей. Аэровокзальный комплекс будет построен в районе Укромновского сельского поселения в Симферопольском районе Крыма, недалеко от действующего аэропорта. Он разместится на площади 78 тыс. кв. метров.

Планируется, что новый аэровокзальный комплекс в Симферополе будет введен в эксплуатацию весной 2018 года.

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