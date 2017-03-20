Аксенов: расширение аэропорта Симферополя позволит увеличить турпоток в Крым
Аэропорт будет введен в эксплуатацию весной 2018 года, отметил глава Крыма.
Аэропорт будет введен в эксплуатацию весной 2018 года, отметил глава Крыма.
СИМФЕРОПЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Строительство нового терминала аэропорта Симферополя позволит увеличить туристический поток в Крым. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Турпоток растет в среднем на 20−22% за год, но с увеличением пропускной способности аэропорта число туристов должно заметно увеличиться», — сказал он.
По словам Аксенова, строительство нового терминала аэропорта идет 24 часа в сутки. «В марте 2018 года — ввод в эксплуатацию нового терминала и реконструкция
Общий объем инвестиций в строительство, по сути, нового аэропорта в Симферополе составит более 32 млрд рублей. Аэровокзальный комплекс будет построен в районе Укромновского сельского поселения в Симферопольском районе Крыма, недалеко от действующего аэропорта. Он разместится на площади 78 тыс. кв. метров.
Планируется, что новый аэровокзальный комплекс в Симферополе будет введен в эксплуатацию весной 2018 года.