В Свердловской области ГИБДД и прокуратура в суде добиваются ремонта дороги
Режевская прокуратура через суд добивается ремонта дороги по улице Костоусова в Реже. На участке зафиксированы колея глубиной до девяти сантиметров, выбоины и трещины.
Режевская прокуратура через суд добивается ремонта дороги по улице Костоусова в Реже. На участке зафиксированы колея глубиной до девяти сантиметров, выбоины и трещины.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Режевская городская прокуратура совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району установили, что на улице Костоусова
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе и ремонт
Рассмотрение административного дела находится на контроле Режевской городской прокуратуры.