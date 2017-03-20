В Свердловской области ГИБДД и прокуратура в суде добиваются ремонта дороги

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Режевская городская прокуратура совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району установили, что на улице Костоусова улично-дорожная сеть не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе и ремонт улично-дорожной сети, является обязанностью органов местного самоуправления. С целью устранения выявленных нарушений Режевская городская прокуратура в городской суд направила административное исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и об обязании устранить допущенные нарушения», — сообщили в пресс-службе.

Рассмотрение административного дела находится на контроле Режевской городской прокуратуры.