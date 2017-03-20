В краевом правительстве обсудили перспективы реализации комплексной застройки микрорайона Ива-1

В ходе мероприятия прошло обсуждение перспектив реализации проекта комплексной застройки микрорайона Ива-1, а также реализации крупных коммерческих объектов при условии создания сопутствующей транспортной инфраструктуры.

По итогам встречи глава региона дал поручение разработать механизмы контроля исполнения застройщиком обязательств по созданию транспортной и социальной инфраструктуры для возводимых объектов.

«Сотрудничество с инвесторами, как с “Девелопмент-Юг”, так и с другими должно быть основано на двух принципах. Первое — при выходе застройщиков на новые площадки им необходимо брать на себя обязательства по развитию на этих участках всей инфраструктуры, второе — у нас должны быть гарантии выполнения этих обязательств в полном объеме», — отметил Максим Решетников.

По итогам переговоров инвесторы и глава Прикамья договорились о встрече после детальной проработки условий реализации проектов.

Источник — администрация губернатора Пермского края.