Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В США взялись за Украину: готовятся перекраивать экономику - СМИ
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
08:52 (мск), источник: Новости Перми

Максим Решетников: инвесторы должны выполнить социальные обязательства в полном объеме

В Правительстве Прикамья состоялась рабочая встреча главы Пермского края Максима Решетникова с председателем совета директоров Сергеем Ивановым и руководством компании «Девелопмент-Юг».

В ходе мероприятия прошло обсуждение перспектив реализации проекта комплексной застройки микрорайона Ива-1, а также реализации крупных коммерческих объектов при условии создания сопутствующей транспортной инфраструктуры.

По итогам встречи глава региона дал поручение разработать механизмы контроля исполнения застройщиком обязательств по созданию транспортной и социальной инфраструктуры для возводимых объектов.

«Сотрудничество с инвесторами, как с “Девелопмент-Юг”, так и с другими должно быть основано на двух принципах. Первое — при выходе застройщиков на новые площадки им необходимо брать на себя обязательства по развитию на этих участках всей инфраструктуры, второе — у нас должны быть гарантии выполнения этих обязательств в полном объеме», — отметил Максим Решетников.

По итогам переговоров инвесторы и глава Прикамья договорились о встрече после детальной проработки условий реализации проектов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
При столкновении двух автомобилей пострадали водители
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь