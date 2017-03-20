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08:54 (мск), источник: СуперОмск

Омским ПАТП удалось заработать 14 млн после отмены 27 частных маршрутов

За десять недель 2017 года муниципальные ПАТП заработали 13,7 млн рублей, причиной чему стало сокращение нелегально работающих транспортных средства, привлечение нового подвижного состава и увеличение пассажиропотока в городских автобусах, троллейбусах и трамваях.

«По состоянию на 17 марта 2017 года рост собственных доходов от оплаты за проезд в салоне в результате увеличения производственной программы составил 13,7 млн рублей, что позволяет работать предприятиям городского пассажирского транспорта с положительным результатом с учетом возмещения мер соцподдержки из городского бюджета в полном объеме», — цитирует пресс-служба мэрии замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Напомним, с начала 2017 года по решению мэрии были отменены 27 частных маршрутов, что было сделано во спасение муниципального транспорта путем привлечения пассажиров. За этим последовали суды перевозчиков с горадминистрацией, а также расторжение договоров с рядом других частников, подвижной состав которых не соответствовал прописанных в контрактах критериям.

По расчету мэрии, данные меры позволят городским ПАТП увеличить производственную программу на 7% и получить 150 млн рублей дополнительного дохода.

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