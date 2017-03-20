Омским ПАТП удалось заработать 14 млн после отмены 27 частных маршрутов

«По состоянию на 17 марта 2017 года рост собственных доходов от оплаты за проезд в салоне в результате увеличения производственной программы составил 13,7 млн рублей, что позволяет работать предприятиям городского пассажирского транспорта с положительным результатом с учетом возмещения мер соцподдержки из городского бюджета в полном объеме», — цитирует пресс-служба мэрии замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Напомним, с начала 2017 года по решению мэрии были отменены 27 частных маршрутов, что было сделано во спасение муниципального транспорта путем привлечения пассажиров. За этим последовали суды перевозчиков с горадминистрацией, а также расторжение договоров с рядом других частников, подвижной состав которых не соответствовал прописанных в контрактах критериям.

По расчету мэрии, данные меры позволят городским ПАТП увеличить производственную программу на 7% и получить 150 млн рублей дополнительного дохода.