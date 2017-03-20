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09:41 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ подал иски о банкротстве Татфондбанка и Интехбанка в суд Татарстана

КАЗАНЬ, 20 мар — РИА Новости, Ирина Дурницына. Центральный Банк РФ подал в Арбитражный суд Татарстана иски о признании банкротами татарстанских Интехбанка и Татфондбанка, сообщается на сайте суда.

Источник: РИА Новости

Как указано в материалах суда, заявление о признании Интехбанка банкротом подано ЦБ 15 марта, 17 марта иск принят к производству. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления ЦБ о признании Интехбанка несостоятельным назначено на 12 апреля.

Кроме того, 16 марта в Арбитражный суд Татарстана, согласно информации на сайте, поступил иск ЦБ о признании банкротом Татфондбанка. Дата рассмотрения данного заявления пока не назначена.

В качестве третьего лица по обоим искам указано Агентство по страхованию вкладов.

Ранее ЦБ уже подал в Арбитражный суд Татарстана иск о признании банкротом казанского «Анкор банка сбережений». Судебное заседание по рассмотрению обоснованности данного заявления назначено на 10 апреля.

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и «Анкор банка сбережений». По данным ЦБ, «дыра» в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей. Обязательства Интехбанка превысили его активы на 14 миллиардов рублей. Ранее ЦБ отмечал, что ввиду низкого качества активов процедура финансового оздоровления Татфондбанка и Интехбанка с привлечением госкорпорации АСВ и кредиторов на разумных экономических условиях не представлялась возможной.

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