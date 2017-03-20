На покупку техники для уборки Самары выделят 100 млн рублей
Коммунальные службы Самары работают над повышением комфортности городской среды.
Коммунальные службы Самары работают над повышением комфортности городской среды.
В пятницу, 17 марта, выступая в ДК железнодорожников им. А. С. Пушкина на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников бытового обслуживания населения и
Спецтехника должна поступить в распоряжение самарских коммунальщиков в начале июня. Обновление парка спецмашин позволит вывести качество уборки на более высокий уровень.
В приветственном слове глава Самары отметил, что в последние годы значительно возросло качество обслуживания населения коммунальными службами. К этому отопительному сезону было подготовлено 100% домов, учреждений образования, культуры и спорта, 60 муниципальных и 43 ведомственных котельных, 285 центральных тепловых пунктов и 1075,1 км теплосетей. Ресурсоснабжающие организации выполнили плановые работы по капитальному ремонту более 50 км инженерных систем, заменили более 15 км теплосетей.
Власти Самары усилили контроль над деятельностью управляющих компаний. Год назад был возвращён в ведение города «Единый
Повысила комфортность городской среды и программа «Цветущая Самара», получившая отклик большого количества предпринимателей и жителей. В 2017 году планируется увеличить площадь цветников до 28 тысяч квадратных метров.
В ходе мероприятия ветераны и лучшие работники сферы коммунального хозяйства были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.