Нижний Тагил за год сократил долги вдвое

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, Сергей Носов оценил текущую ситуацию с погашением кредиторской задолженности как управляемую и не внушающую серьезных опасений. За счет поступивших в бюджет города дополнительных неналоговых доходов с начала года уже удалось достичь положительной динамики снижения задолженности и погасить более 100 млн руб. по исполненным муниципальным контрактам.

Носов также отчитался о том, что по состоянию на 17 марта перед индивидуальными предпринимателями долгов по исполненным муниципальным контрактам у муниципалитета нет. Остаток к погашению по прочим хозяйствующим субъектам составляет 47 млн руб., в том числе 10 млн руб. перед контрагентами, которые в настоящий момент продолжают работать в городе Нижний Тагил по вновь заключенным муниципальным контрактам на следующий бюджетный период в рамках исполнения работ по содержанию кладбищ, скверов и парков.

«Эта задолженность будет погашена 24 марта после очередной корректировки бюджета и уточнения необходимого КБК», — отметил глава Нижнего Тагила.

Ситуация с подрядной организацией «НПА — Профиль», оставшийся долг перед которой по исполнительному листу составляет 36, Остаток к погашению по прочим хозяйствующим субъектам составляет 47 млн руб., обстоит значительно сложнее. Администрацией города предъявлен к компании встречный иск на сумму в 120 млн руб. за некачественно выполненные работы по реконструкции Театрального сквера в 2013 году. Глава города отметил, что до вынесения окончательного решения суда по данному иску администрация оплачивает исполнительный лист частично, чтобы в случае удовлетворения судом наших требований к подрядной организации, сумма которых в три раза превышает задолженность муниципалитета перед «НПА — Профиль», произвести зачет взаимных требований и избежать излишних неэффективных расходов из дефицитного бюджета города.

Относительно динамики погашения задолженности перед организациями коммунального комплекса глава города пояснил, что за последние два месяца уже достигнуто снижение на 80 млн руб. При этом из оставшихся 227 млн руб. Остаток к погашению по прочим хозяйствующим субъектам составляет 47 млн руб., два из которых — «Горэнерго» и «Тагилэнерго» находятся в стадии банкротства.

Кроме того, Сергей Носов отметил, что на выездных совещаниях, на встречах и в письмах губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, администрация города неоднократно обращалась с просьбой о предоставлении целевой субсидии Нижнему Тагилу на повышение уровня расчетности с контрагентами муниципальных учреждений за поставленные ранее энергоресурсы. Данная кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями накоплена за несколько предыдущих лет. В обращениях муниципалитет запрашивал от 450 до 300 млн руб. в зависимости от остатка суммы задолженности. Несмотря на то, что механизмы предоставления межбюджетных трансфертов на указанные цели в Свердловской области существуют и применялись на практике, министры ссылаются на невозможность субсидирования данного направления и необходимость прямого указания губернатора на исполнение поручения.

Учитывая, что данный вопрос до настоящего момента находится в «подвешенном» состоянии, город нашел возможность за счет поступления дополнительных неналоговых доходов самостоятельно из местного бюджета погасить ресурсоснабжающим организациям более 200 млн руб.

По словам главы города, за период с 28 февраля погашено уже 37 млн руб. задолженности в основном перед предприятиями малого и среднего бизнеса, а в корректировку бюджета на март внесены дополнительные средства для выплаты оставшейся суммы в 191 млн руб. Ситуация с погашением задолженности находится на постоянном контроле главы города.