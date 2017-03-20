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10:01 (мск), источник: Publika.md

Курс валют на 20 марта 2017 года

Молдавский лей укрепился по отношению к основным валютам. Официальный курс евро сегодня — 21 лей 16 банов, на пять банов меньше, чем в конце прошлой недели.

Источник: Publika.md

Американский доллар потерял семь банов. Сегодня Нацбанк оценил его в 19 леев 71 бан.

Румынский лей — тоже в минусе. Он стоит 4,63 — на три бана меньше, чем в пятницу.

Украинская гривна осталась на прежней позиции — 73 бана. Неизменным остался и курс российского рубля — 34 бана.

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