Курс валют на 20 марта 2017 года

Американский доллар потерял семь банов. Сегодня Нацбанк оценил его в 19 леев 71 бан.

Румынский лей — тоже в минусе. Он стоит 4,63 — на три бана меньше, чем в пятницу.

Украинская гривна осталась на прежней позиции — 73 бана. Неизменным остался и курс российского рубля — 34 бана.