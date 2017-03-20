Курс валют на 20 марта 2017 года
Молдавский лей укрепился по отношению к основным валютам. Официальный курс евро сегодня — 21 лей 16 банов, на пять банов меньше, чем в конце прошлой недели.
Молдавский лей укрепился по отношению к основным валютам. Официальный курс евро сегодня — 21 лей 16 банов, на пять банов меньше, чем в конце прошлой недели.
Американский доллар потерял семь банов. Сегодня Нацбанк оценил его в 19 леев 71 бан.
Румынский лей — тоже в минусе. Он стоит 4,63 — на три бана меньше, чем в пятницу.
Украинская гривна осталась на прежней позиции — 73 бана. Неизменным остался и курс российского рубля — 34 бана.