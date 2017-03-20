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09:22 (мск), источник: ИА Башинформ

«Уфаводоканал» отключит ХВС в двух районах города

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. МУП «Уфаводоканал» сообщил об отключении ХВС в двух районах города, производимых по графику.

В Калининском районе Уфы будут менять пожарный гидрант на перекрестке улицы Т. Янаби и переулка Железнодорожный. В связи с этим холодной воды не будет с 10 до 16 часов в частных домах по ул. Ферина, 34, 36, 38, 40, 42, 44; ул. Верещагина, 26, 28, 28а, 30; ул. Бобруйская, 27а, 29, 38; переулок Железнодорожный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13а; в частной пекарне на Т. Янаби, 53а.

В Кировском районе с 10 до 20 часов ХВС будет отключено в частном секторе и фирмах по ул. Пугачева, 15а, 15 г, 17, 17ж, 18ж, 19ж, 21ж, 21/2, 27ж, 29ж, 33 В, 102, 112/1, 114, 118, 118а, 118б, 120, 120а, 120б, 120 В, 120/1, 122б, 122 В, 122, 124, 126, 128/1, 132, 132 В, 132д, 132 г, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 142/1,144/1, 144/2; в домах и предприятиях по ул. Испытателей, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; частных домах в переулке Альпийском, 1/1, 8, 10, 2, 11, 14. В данном районе отключение производится по заявке застройщика «ХОС-инжиниринг».

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