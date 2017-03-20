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09:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

80 магистралей Ростовской агломерации должны привести в порядок в 2017 году

80 магистралей Ростовской агломерации планируется привести в порядок в 2017 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

По информации из официальных источников, в настоящее время завершаются торги, по итогам которых будут определены подрядчики для выполнения работ по приведению в нормативное состояние дорог Ростовской агломерации.

За ближайшие два года в регионе необходимо привести в соответствующее международным нормам состояние 50% общей протяженности дорог.

В 2017 году Ростовской области направлен федеральный трансферт в размере 1,2 млрд рублей, который позволит построить 30 км дорог, капитально отремонтировать 35 км магистралей, провести ремонт на 153 км дорожных сетей и 255 погонных метрах мостов и путепроводов.

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