80 магистралей Ростовской агломерации должны привести в порядок в 2017 году

По информации из официальных источников, в настоящее время завершаются торги, по итогам которых будут определены подрядчики для выполнения работ по приведению в нормативное состояние дорог Ростовской агломерации.

За ближайшие два года в регионе необходимо привести в соответствующее международным нормам состояние 50% общей протяженности дорог.

В 2017 году Ростовской области направлен федеральный трансферт в размере 1,2 млрд рублей, который позволит построить 30 км дорог, капитально отремонтировать 35 км магистралей, провести ремонт на 153 км дорожных сетей и 255 погонных метрах мостов и путепроводов.