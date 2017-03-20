60 семей Омской области получат субсидии для строительства домов

Социальные выплаты на строительство жилых домов в сельской местности получат несколько десятков семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В 2017 году объем финансирования на улучшение жилищных условий составит 33,6 миллионов рублей. Финансирование семьям региона предоставят в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Как сообщают в правительстве Омской области, участниками подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий стали 60 семей. Среди них есть 44 молодых семьи и молодые специалисты. Также уже утвержден сводный список всех участников-получателей соцвыплат по Омской области на наступивший 2017 год.

Планируется, что всего объем вводимого жилья для сельчан составит 2,8 тысяч квадратных метров. Для молодых семей и молодых специалистов — 2,1 тысяч квадратных метров.