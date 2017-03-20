Приморские энергетики назвали самых злостных должников за тепло и горячую воду среди ТСЖ и ЖСК

«Эти управляющие компании самостоятельно производят сбор платежей с жителей обслуживаемых домов за услуги отопления и горячего водоснабжения, однако ресурсоснабжающей компании их не перечисляют или перечисляют не в полном объеме», — говорится в сообщении нергокомпании.

По состоянию на первое марта в «черный список» энергетиков вошло три предприятия: ТСЖ «Кировец» с долгом 747,8 тысячи рублей, ЖСК 41/42 — 1 миллион 292 тысячи рублей, ТСЖ «Парус» — два миллиона 446 тысяч рублей.

Сегодня только эти управляющие организации задолжали филиалу «Приморская генерация» почти 4,5 миллиона рублей. В целом же ТСЖ и ЖСК во Владивостоке должны энергокомпании около 166 миллионов рублей.

«Зачастую председатели ТСЖ и ЖСК объясняют ситуацию низкими платежами жителей дома, но бывают и такие случаи, когда управляющие используют средства, оплаченные жильцами за коммунальные услуги, на другие цели. Такие недобросовестные организации ждет не только начисление пеней за несвоевременную оплату, но и судебные разбирательства с энергетиками. В конечном итоге по решению суда банковские счета таких ТСЖ и ЖСК могут быть арестованы, а деньги — удержаны по исполнительным листам для погашения сформировавшихся долгов за теплоснабжение», говорится в сообщении.