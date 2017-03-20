Пять крымских мусорных полигонов будут закрыты

Об этом сообщил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Игорь Михаленко.

На перечисленных полигонах запрещено размещение твердых коммунальных отходов. С целью соблюдения требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами и предупреждения негативных последствий техногенного характера на администрации муниципальных образований Крыма возложена обязанность по организации охраны объектов размещения отходов, выведенных из эксплуатации, — отметил И. Михаленко.

Мероприятия по закрытию и рекультивации полигонов реализуются в рамках Государственной программы Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым» на 2015−2017 годы, утверждённой постановлением Совета министров Республики Крым. Полигон ТКО в Симферополе был закрыт в этом году именно по этой программе.