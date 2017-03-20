Волгоградская область выпустит новые облигации на 10 миллиардов рублей

Соответствующий лот на сайте госзакупок разместил комитет финансов Волгоградской области. В общей сложности будет выпущено 10 миллионов облигаций с номинальной стоимостью 1 000 рублей за штуку. Срок их обращения составит около 7 лет.

Исполнителя заказа выберет специальная комиссия. Победивший на аукционе банк должен будет кроме всего прочего провести маркетинговую кампанию по облигациям, которая привлечет потенциальных инвесторов, а также организовать публичные презентации.