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11:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область выпустит новые облигации на 10 миллиардов рублей

Волгоградская область потратит 8 миллионов рублей на выпуск и размещение новых гособлигаций 2017 года на 10 миллиардов рублей.

Соответствующий лот на сайте госзакупок разместил комитет финансов Волгоградской области. В общей сложности будет выпущено 10 миллионов облигаций с номинальной стоимостью 1 000 рублей за штуку. Срок их обращения составит около 7 лет.

Исполнителя заказа выберет специальная комиссия. Победивший на аукционе банк должен будет кроме всего прочего провести маркетинговую кампанию по облигациям, которая привлечет потенциальных инвесторов, а также организовать публичные презентации.

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