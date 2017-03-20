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09:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Завод «Mars» получит налоговые льготы от новосибирского правительства

Компания «Марс» участвует в Новосибирске в инвестиционном проекте «Расширение завода по производству кормов для домашних животных», сообщает пресс-служба областного правительства.

Завод «Mars» получит налоговые льготы от новосибирского правительства, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Компания «Марс» участвует в Новосибирске в инвестиционном проекте «Расширение завода по производству кормов для домашних животных». Областное правительство инвестирует в этот проект 2 млрд 276 млн рублей.

«Целью инвестиционного проекта является расширение завода по производству кормов для домашних животных на базе уже существующего завода в Новосибирской области», — объяснили в пресс-службе.

В 2017—2018 годах ООО «МАРС» получит налоговые льготы по налогу на прибыль организаций на сумму 222 млн рублей. Совокупный объем государственной поддержки на 2014−2020 годы составляет 569 млн рублей.

При этом объем поступающих налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области по проекту на 2014−2020 годы запланирован в размере 826 млн рублей.

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