Дополнительный транспорт планируют пустить в Чурилово

Управление транспорта администрации Челябинска объявило конкурсы на автобусные маршруты № 47 Мехколонна — ЧМК и № 84 Мехколонна — ЧВВАКУШ, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Маршруты выставлены на конкурс, с перевозчиками ведется работа, чтобы они заявились, по итогам конкурса доложу» — отчитался перед главой города на аппаратном совещании начальник управления транспорта Роман Болотов.

«Работаем с перевозчиками, работаем с населением, начальник управления транспорта лично занимается этим вопросом» — прокомментировал Евгений Тефтелев.

Как следует из конкурсной документации, трасса маршрута № 47 будет выглядеть следующим образом: Мехколонна — ул. Сергея Гарасимова — ГКП № 8 — ул. Зальцмана — пр. Давыдова — ул. Мамина — пр. Победы — ул. Героев Танкограда — ЖБИ 1 — Северный луч — поворот ЧМК — ДК «Строителей» — ул. Румянцева — ул. 60 лет Октября — ЧМК.

Предполагается, что маршрут будут обслуживать 20 автобусов малого класса, с интервалом движения 15 минут.

Конкурс на маршрут № 84 проводится для его легализации, сейчас в реестре внутримуниципальных маршрутов он не значиться, но фактически продолжает свою работу, его трасса останется прежней: Мехколонна — ул. Сергея Гарасимова — ГКП № 8 — ул. Зальцмана — ул. Линейная — ЧТЗ — пр. Ленина — ул. Горького — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — ул. Молодогвардейцев — микрорайоны № 51, 47 — пос. Шагол — ЧВВАКУШ.

Предполагается, что маршрут будут обслуживать 15 автобусов малого класса, с интервалом движения 15−20 минут.

Итоги конкурса будут подведены 28 апреля.