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10:06 (мск), источник: АиФ Волгоград

Реальные доходы волгоградцев увеличились на 8,9%

Реальные доходы жителей Волгоградской области выросли на 8,9% в январе текущего года.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, увеличились также и номинальные доходы Волгоградцев. Они составили 43 миллиарда рублей и выросли по сравнению с январем 2016 года на 14,5%.

Отметим, что еще в декабре реальные доходы Волгоградцев показывали отрицательную динамику и по сравнению с ноябрем упали на 7,3%.

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