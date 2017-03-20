Реальные доходы волгоградцев увеличились на 8,9%

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, увеличились также и номинальные доходы Волгоградцев. Они составили 43 миллиарда рублей и выросли по сравнению с январем 2016 года на 14,5%.

Отметим, что еще в декабре реальные доходы Волгоградцев показывали отрицательную динамику и по сравнению с ноябрем упали на 7,3%.