Зюганов поддержал инициативу Локтя о продлении программы расселения ветхого жилья, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу мэра Новосибирска Анатолия Локтя, признав необходимость создания общероссийской программы обновления жилого фонда и борьбы с ветхими и аварийными жилыми строениями. .

Напомним, в начале марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к руководителю фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадию Зюганову с просьбой поддержать продление срока действия федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в отношении расселения ветхого и аварийного жилья.

«После 2012 года в Новосибирске признано аварийным и не расселено 79 тысяч кв. метров жилья, на его расселение необходимо около 4,3 млрд рублей. В городском бюджете не предусмотрены денежные средства в объёме, достаточном для решения вопроса. Без участия средств федерального бюджета решить проблему в ближайшее время не представляется возможным. Прошу вас инициировать вопрос о продлении срока действия федерального закона, — писал Анатолий Локоть в письме руководителю КПРФ.

Геннадий Зюганов заметил, что в Новосибирске за прошлый год построено 1 млн 600 тысяч кв. метров жилья, то есть по квадратному метру на жителя.

«Сегодня в стране насчитывается около 40% построек хрущёвской эпохи. Они есть в Новосибирске, есть везде, и целые кварталы — в Москве. Обновить здания, которые исчерпали свой резерв, находятся в аварийном состоянии, невозможно. Желание снести их и обновить жилой фонд — абсолютно правомерно. Стране необходима общая программа обновления жилого фонда и борьбы с ветхими и аварийными жилыми строениями» — добавил Зюганов.