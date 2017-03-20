Пять инвесторов готовы вложить в Бакал около миллиарда рублей

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин, в Бакале может быть создан индустриальный парк, начата разработка месторождений кварцита и известняка, открыт завод по переработке отходов металлургического производства, швейная фабрика, разработке.

По поручению главы региона, по всем проектам будут сформированы дорожные карты — с учетом государственных вложений в инфраструктуру, социальную сферу и опережающее обучение сотрудников. Конечная цель — переход Бакала от моногорода в территорию с многопрофильным развитием.

«Необходимо сконцентрироваться на создании комфортных условий для инвесторов в городе и формировании социального микроклимата», — поставил задачу губернатор. Он также выразил надежду, что статус ТОСЭР получат и другие города Челябинской области: ЗАТО и Верхний Уфалей.

Глава Саткинского района Александр Глазков отметил, в последнее время сократились объемы налоговых поступлених Бакальского рудоуправления (БРУ), численность работающих снизилась до 1137 человек. Ожидается, что к 2020 году доля работающих на БРУ жителей города составит не более 16,5%.

Директор БРУ Дмитрий Рыбакин прогнозирует рост спроса на продукцию предприятия и благоприятную ценовую конъюнктуру, что позволит ей ликвидировать задолженности по заработной плате, налогам и энергетике.