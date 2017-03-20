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10:22 (мск), источник: Uralpress.ru

Пять инвесторов готовы вложить в Бакал около миллиарда рублей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел переговоры с пятью собственниками компаний, заявившими о готовности инвестировать около одного миллиарда рублей в развитие бизнеса на территории Бакала, получившего статус территории опережающего социально-экономического развития. Инвесторы готовы создать до 900 новых рабочих мест.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин, в Бакале может быть создан индустриальный парк, начата разработка месторождений кварцита и известняка, открыт завод по переработке отходов металлургического производства, швейная фабрика, разработке.

По поручению главы региона, по всем проектам будут сформированы дорожные карты — с учетом государственных вложений в инфраструктуру, социальную сферу и опережающее обучение сотрудников. Конечная цель — переход Бакала от моногорода в территорию с многопрофильным развитием.

«Необходимо сконцентрироваться на создании комфортных условий для инвесторов в городе и формировании социального микроклимата», — поставил задачу губернатор. Он также выразил надежду, что статус ТОСЭР получат и другие города Челябинской области: ЗАТО и Верхний Уфалей.

Глава Саткинского района Александр Глазков отметил, в последнее время сократились объемы налоговых поступлених Бакальского рудоуправления (БРУ), численность работающих снизилась до 1137 человек. Ожидается, что к 2020 году доля работающих на БРУ жителей города составит не более 16,5%.

Директор БРУ Дмитрий Рыбакин прогнозирует рост спроса на продукцию предприятия и благоприятную ценовую конъюнктуру, что позволит ей ликвидировать задолженности по заработной плате, налогам и энергетике.

Как уже сообщало агентство, Бакал получил статус территории с опережающим социально-экономическим развитием (ТОСЭР) шестого марта 2016 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Статус резидента ТОСЭР предоставит инвесторам возможности получить реальные налоговые льготы и преференции. Он позволит обнулить налог на землю и имущество сроком на пять лет, а также снизить страховые выплаты с 30% до 7,6% на десять лет и налог на прибыль до 5% на пять лет.

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