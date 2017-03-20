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15:49 (мск), источник: АиФ Казань

В марте открываются новые рейсы из Казани в Санкт-Петербург

«Нордавиа» открывает новые рейсы из Казани в Санкт-Петербург 27 марта, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Рейсы будут выполняться шесть и более раз в неделю. Авиабилеты уже в продаже. Минимальный тариф при перелёте в одну сторону составляет 2 800 рублей без учёта топливного сбора.

В летнем расписании авиакомпании также сохранится направление Казань — Сочи. Вылеты будут осуществляться с 10 июня по 30 сентября 2017 года с периодичностью два раза в неделю — по вторникам и субботам.

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