В марте открываются новые рейсы из Казани в Санкт-Петербург
«Нордавиа» открывает новые рейсы из Казани в
«Нордавиа» открывает новые рейсы из Казани в
Рейсы будут выполняться шесть и более раз в неделю. Авиабилеты уже в продаже. Минимальный тариф при перелёте в одну сторону составляет 2 800 рублей без учёта топливного сбора.
В летнем расписании авиакомпании также сохранится направление Казань — Сочи. Вылеты будут осуществляться с 10 июня по 30 сентября 2017 года с периодичностью два раза в неделю — по вторникам и субботам.