Выручка прикамских кафе и ресторанов сократилась на 15%

Предприятия общепита в январе и феврале заработали 3,2 млрд рублей. В начале 2016-го объем рынка за аналогичный период был на 15% больше и составлял 3,6 млрд рублей.

Согласно сведениям Пермьстата, оборот розничной торговли также уменьшился на три процентных пункта — до 75 млрд рублей. При этом 94,8% продуктов жители предпочли купить в магазинах, а не на рынках.