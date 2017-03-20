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10:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Выручка прикамских кафе и ресторанов сократилась на 15%

ПЕРМЬ, 20 марта, РИА ФедералПресс. Выручка столовых, кафе и ресторанов Пермского края за первые два месяца года сократилась на 294 млн рублей в сравнении с прошлым годом.

Предприятия общепита в январе и феврале заработали 3,2 млрд рублей. В начале 2016-го объем рынка за аналогичный период был на 15% больше и составлял 3,6 млрд рублей.

Согласно сведениям Пермьстата, оборот розничной торговли также уменьшился на три процентных пункта — до 75 млрд рублей. При этом 94,8% продуктов жители предпочли купить в магазинах, а не на рынках.

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