Правила продажи и употребления алкоголя изменят в Приморье
Теперь лицензии будут выдаваться двух видов: розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Теперь лицензии будут выдаваться двух видов: розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
В Приморском крае изменятся правила продажи и употребления алкоголя в кафе и ресторанах — алкогольную лицензию разделят для торговли и общепита.
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, согласно изменениям в федеральном законодательстве с 31 марта 2017 года лицензирование розничной продажи алкогольной продукции разделится на два вида.
«Теперь лицензии будут выдаваться двух видов: розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — сообщили в ведомстве.
По мнению специалистов, это позволит
Кроме того, розничная продажа алкоголя в предприятиях общепита будет разрешена только там, где есть зал обслуживания посетителей. Согласно новым правилам, официант обязан вскрыть продаваемую тару с алкоголем, который необходимо употребить на месте.