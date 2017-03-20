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11:11 (мск), источник: Вести Приморье

Правила продажи и употребления алкоголя изменят в Приморье

Теперь лицензии будут выдаваться двух видов: розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморском крае изменятся правила продажи и употребления алкоголя в кафе и ресторанах — алкогольную лицензию разделят для торговли и общепита.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, согласно изменениям в федеральном законодательстве с 31 марта 2017 года лицензирование розничной продажи алкогольной продукции разделится на два вида.

«Теперь лицензии будут выдаваться двух видов: розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — сообщили в ведомстве.

По мнению специалистов, это позволит по-разному учитывать и хранить алкоголь, нести меньше издержек. В настоящее время выдается одна лицензия, в которую включены оба вида деятельности.

Кроме того, розничная продажа алкоголя в предприятиях общепита будет разрешена только там, где есть зал обслуживания посетителей. Согласно новым правилам, официант обязан вскрыть продаваемую тару с алкоголем, который необходимо употребить на месте.

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