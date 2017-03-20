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12:00 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область не пустили 26 тонн конины из Аргентины

Сотрудники Россельхознадзора нашли несоответствие в ветеринарном сертификате.

Источник: Калининград.Ru

В регион не пустили 26 тонн мороженой конины. Продукцию весом 26 тонн везли из Аргентины через пункт пропуска «Порт Калининград».

Во время проверки инспекторы обнаружили неверные данные в ветеринарном сертификате. В частности, дата выработки товара, указанная в документе, не соответствовала информации на маркировочной этикетке. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Ввоз груза приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Аргентины. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении.

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