В Калининградскую область не пустили 26 тонн конины из Аргентины

В регион не пустили 26 тонн мороженой конины. Продукцию весом 26 тонн везли из Аргентины через пункт пропуска «Порт Калининград».

Во время проверки инспекторы обнаружили неверные данные в ветеринарном сертификате. В частности, дата выработки товара, указанная в документе, не соответствовала информации на маркировочной этикетке. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Ввоз груза приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Аргентины. В отношении перевозчика возбудили дело об административном правонарушении.