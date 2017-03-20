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11:27 (мск), источник: Вести Приморье

Дороги острова Русский приводят в порядок

На дороги острова Русский вышла специализированная техника для восстановления дорожного полотна после зимы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Подрядная организация, обслуживающая грунтовые дороги на острове, провела работы по сдвиганию снега с обочины, расширив проезжую часть и предотвратив масштабное подтопление. В настоящее время ведётся прочистка кюветов ото льда и мусора для отвода талых вод с дорожного полотна.

«Грунтовые дороги в весенний период особенно подвержены разрушению, образованию “гребенки”, луж на дорожном полотне. Для предотвращения образования аварийных ситуаций на дорогах острова Русский в ежедневном режиме работает спецтехника, — отметил заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока Игорь Скубко. — В ближайшие дни подрядная организация приступит к восстановлению профиля дорожного полотна. На участок зайдёт автогрейдер».

Напомним, что администрация Владивостока разработала проект реконструкции дорог острова Русский, который предполагает строительство полноценной асфальтобетонной дороги — с водоотведением, освещением и другой необходимой инфраструктурой. Однако реконструкция может начаться только после того, как земля будет передана в муниципальную собственность. Администрация города не раз обращалась с официальными письмами о передаче в муниципальную собственность земельных участков, необходимых для строительства дороги. В настоящее время соответствующие официальные письма вновь направлены в ряд федеральных ведомств.

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