Мэр Хабаровска поручил вести постоянный мониторинг загруженности общественного транспорта

Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.

Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил постоянно вести мониторинг загруженности общественного транспорта. На сегодняшний день данные показывают, что проблем с нехваткой автобусов в городе нет, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

По поручению градоначальника накануне специалисты контрольного управления оценили загруженность автобусов, которые проходят через остановку «Стройка» — там работает восемь маршрутов. За полтора часа наблюдения проехало 60 автобусов разного класса. Их средняя наполняемость составила около 70%, причем это касается как направления в центр города, так и в Южный микрорайон.

Также в минувшую пятницу с 18.00 до 19.00 мониторинг загруженности общественного транспорта проводился и на остановке «Проспект 60-летия Октября». Через эту остановку проходит 13 маршрутов, или 170 единиц транспорта. Их наполненность также была довольно низкой. Некоторые автобусы проходили полупустыми, в них были свободные сидячие места.

Мониторинг ежедневно ведется на таких «точках», как остановки «Большая», «Судоверфь», «Пос. Березовка», «Амуркабель», «Пос. им. Горького». Как сообщают в управлении транспорта, все собранные данные по наполняемости общественного транспорта обобщаются, и в случае необходимости происходит корректировка расписания, продолжительности маршрута или его класса вместимости.

«Количество обращений граждан к нам существенно снизилось. Тем не менее, мониторинг продолжаем. Если мы видим, что на определенном участке пассажиропоток слишком большой, то пересматриваем условия. Так, на автобусе 26-го маршрута принято решение повысить класс, маршрут № 71 продлили, 89-й изменили в связи с открытием улицы Лейтенанта Орлова», — говорит заместитель начальника отдела перевозок управления транспорта Наталья Осадчук.

«Проведенные проверки контрольного управления, а также мониторинг, который проводит управление транспорта, показывают, что проблема якобы “нехватки” общественного транспорта — надуманная. Я прошу продолжить наблюдения за работой автобусов. Результаты должны быть обобщены и опубликованы», — сказал мэр города Александр Соколов.

В будние дни на маршрутах города работает около 700 единиц общественного транспорта, в выходные — около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Жители города Хабаровска, недовольные качеством обслуживания могут обращаться в управление транспорта. Для этого работают телефоны: 32−71−58, 30−28−88, 32−85−02, 32−96−22.