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11:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мэр Хабаровска поручил вести постоянный мониторинг загруженности общественного транспорта

На сегодняшний день проблем с нехваткой автобусов в городе нет.

Источник: khabarovskadm.ru

Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.

Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил постоянно вести мониторинг загруженности общественного транспорта. На сегодняшний день данные показывают, что проблем с нехваткой автобусов в городе нет, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

По поручению градоначальника накануне специалисты контрольного управления оценили загруженность автобусов, которые проходят через остановку «Стройка» — там работает восемь маршрутов. За полтора часа наблюдения проехало 60 автобусов разного класса. Их средняя наполняемость составила около 70%, причем это касается как направления в центр города, так и в Южный микрорайон.

Также в минувшую пятницу с 18.00 до 19.00 мониторинг загруженности общественного транспорта проводился и на остановке «Проспект 60-летия Октября». Через эту остановку проходит 13 маршрутов, или 170 единиц транспорта. Их наполненность также была довольно низкой. Некоторые автобусы проходили полупустыми, в них были свободные сидячие места.

Мониторинг ежедневно ведется на таких «точках», как остановки «Большая», «Судоверфь», «Пос. Березовка», «Амуркабель», «Пос. им. Горького». Как сообщают в управлении транспорта, все собранные данные по наполняемости общественного транспорта обобщаются, и в случае необходимости происходит корректировка расписания, продолжительности маршрута или его класса вместимости.

«Количество обращений граждан к нам существенно снизилось. Тем не менее, мониторинг продолжаем. Если мы видим, что на определенном участке пассажиропоток слишком большой, то пересматриваем условия. Так, на автобусе 26-го маршрута принято решение повысить класс, маршрут № 71 продлили, 89-й изменили в связи с открытием улицы Лейтенанта Орлова», — говорит заместитель начальника отдела перевозок управления транспорта Наталья Осадчук.

«Проведенные проверки контрольного управления, а также мониторинг, который проводит управление транспорта, показывают, что проблема якобы “нехватки” общественного транспорта — надуманная. Я прошу продолжить наблюдения за работой автобусов. Результаты должны быть обобщены и опубликованы», — сказал мэр города Александр Соколов.

В будние дни на маршрутах города работает около 700 единиц общественного транспорта, в выходные — около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Жители города Хабаровска, недовольные качеством обслуживания могут обращаться в управление транспорта. Для этого работают телефоны: 32−71−58, 30−28−88, 32−85−02, 32−96−22.

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