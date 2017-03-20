В Челябинске дорожники ликвидировали более 200 ям

«По моему поручению в минувшую субботу “Южуралмост” вывел на уборку улиц от пыли и грязи пылесосы, но, к сожалению, полноценно и круглосуточно их использовать пока нельзя, так как нет постоянных положительных температур воздуха. Пока будем работать в дневное время по “сухому”, без увлажнения, чтобы не создавать дополнительную наледь», — подчеркнул градоначальник.

Кроме того, подрядчик уже приступил к ямочному ремонту с помощью сезонных технологий. В настоящий момент уже сделано ямочного ремонта на 1 тыс. 150 квадратных метрах дороги, ликвидировано более 200 ям.

Работы по укладке асфальтобетона начнутся в середине мая. В этом году по контракту подрядчику необходимо сделать ямочный ремонт более чем на 60 тысячах квадратных метров дорог, перестелить около 70 тысяч квадратных метров асфальта «картами», а на 470 тысячах квадратных метров покрытия осуществить средний ремонт дорог.