Новые соседи: в Казани рядом с поселком Салмачи построят новый поселок

Сообщается, что власти города уже утвердили проект планировки населенного пункта, который расположится рядом с лесопарком.

Так, согласно проекту в поселке построят 262 дома на 750 человек.

— Жителям будут доступны магазины, детсады, аптека и спортивный комплекс, — говорится в сообщении.

Отмечается, что до поселка будут ходить автобусы, рядом с автодорогой разместят велодорожки, также подготовят 110 парковочных мест. Однако сроки начала строительства пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле в Казани дорогу к Салмачам расширят до четырех полос. Так, в текущем году собираются решить проблему с транспортной доступностью жилого массива Салмачи.