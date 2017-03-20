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15:29 (мск), источник: Prokazan.ru

Новые соседи: в Казани рядом с поселком Салмачи построят новый поселок

В Казани рядом с поселком Салмачи построят новый поселок Джаным, сообщает e-kazan.ru.

Сообщается, что власти города уже утвердили проект планировки населенного пункта, который расположится рядом с лесопарком.

Так, согласно проекту в поселке построят 262 дома на 750 человек.

 — Жителям будут доступны магазины, детсады, аптека и спортивный комплекс, — говорится в сообщении.

Отмечается, что до поселка будут ходить автобусы, рядом с автодорогой разместят велодорожки, также подготовят 110 парковочных мест. Однако сроки начала строительства пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле в Казани дорогу к Салмачам расширят до четырех полос. Так, в текущем году собираются решить проблему с транспортной доступностью жилого массива Салмачи.

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