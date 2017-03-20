Микрорайон Гидростроителей в Краснодаре закрыли для новостроек

«Ограничение будет действовать до тех пор, пока мы детально не проанализируем ситуацию по коммуникациям, социальным объектам, дорогам и не выработаем пути решения накопившихся здесь проблем», — пояснил градоначальник.

По словам Первышова, разрешение может быть выдано только с условием — параллельно со строительством жилья должны возводиться необходимые микрорайону социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники). Что будет способствовать, решению проблемы микрорайона Гидростроителей, а не накапливать их. Такое же условие будет действовать и при рассмотрении проектов строительства коммерческих объектов. Они также в обязательном порядке должны предусматривать помещения социального или культурного назначения, участие в благоустройстве территорий микрорайона.

Глава Краснодара отметил, что сейчас идёт системная работа по выработке стратегических решений по проблемам микрорайона Гидростроителей. Ведется анализ проектов планировки сложившейся и новой застройки.

«Чтобы понимать, где и какие есть сегодня свободные площадки, которые можно использовать для размещения социальных и других нужных жителям инфраструктурных объектов, оцениваем, насколько они могут удовлетворить потребности растущего населения микрорайона», — сказал Евгений Первышов. Ведется эта работа вместе с застройщиками микрорайона и прилегающих к нему территорий.

Напомним, микрорайон Гидростроителей возводился еще в 70-е годы для семей строителей Краснодарского водохранилища и рассчитывался на 30 тысяч жителей. На сегодняшний день на территории микрорайона и вокруг него происходит интенсивная застройка. Одновременно строится четыре новых микрорайона, состоящих из высотных жилых комплексов. Население возросло в несколько раз от запланированного. Существующие объекты социальной инфраструктуры — образовательные и медицинские — значительно перегружены.

Как сообщало ИА REGNUM, занялись власти и проблемами другого микрорайона — Музыкального. Чиновники мэрии провели выездные приемы граждан, на которых жители микрорайона озвучили свои наболевшие вопросы.