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15:22 (мск), источник: ИА REGNUM

Микрорайон Гидростроителей в Краснодаре закрыли для новостроек

В ближайшее время в Краснодаре не будет выдано ни одно разрешение на строительство многоквартирного жилья в микрорайоне Гидростроителей. О таком решении глава столицы Кубани Евгений Первышов сообщил на встрече с жителями микрорайона, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 20 марта.

«Ограничение будет действовать до тех пор, пока мы детально не проанализируем ситуацию по коммуникациям, социальным объектам, дорогам и не выработаем пути решения накопившихся здесь проблем», — пояснил градоначальник.

По словам Первышова, разрешение может быть выдано только с условием — параллельно со строительством жилья должны возводиться необходимые микрорайону социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники). Что будет способствовать, решению проблемы микрорайона Гидростроителей, а не накапливать их. Такое же условие будет действовать и при рассмотрении проектов строительства коммерческих объектов. Они также в обязательном порядке должны предусматривать помещения социального или культурного назначения, участие в благоустройстве территорий микрорайона.

Глава Краснодара отметил, что сейчас идёт системная работа по выработке стратегических решений по проблемам микрорайона Гидростроителей. Ведется анализ проектов планировки сложившейся и новой застройки.

«Чтобы понимать, где и какие есть сегодня свободные площадки, которые можно использовать для размещения социальных и других нужных жителям инфраструктурных объектов, оцениваем, насколько они могут удовлетворить потребности растущего населения микрорайона», — сказал Евгений Первышов. Ведется эта работа вместе с застройщиками микрорайона и прилегающих к нему территорий.

Напомним, микрорайон Гидростроителей возводился еще в 70-е годы для семей строителей Краснодарского водохранилища и рассчитывался на 30 тысяч жителей. На сегодняшний день на территории микрорайона и вокруг него происходит интенсивная застройка. Одновременно строится четыре новых микрорайона, состоящих из высотных жилых комплексов. Население возросло в несколько раз от запланированного. Существующие объекты социальной инфраструктуры — образовательные и медицинские — значительно перегружены.

Как сообщало ИА REGNUM, занялись власти и проблемами другого микрорайона — Музыкального. Чиновники мэрии провели выездные приемы граждан, на которых жители микрорайона озвучили свои наболевшие вопросы.

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