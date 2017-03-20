Как казахстанцы стали экономить в кризис — исследование

Источник: Tengrinews

О том, как изменились потребительские предпочтения казахстанцев, рассказала на Central Asia Fashion Spring 2017 старший консультант по работе с клиентами Nielsen Kazakhstan Анна Касымова, передает корреспондент Tengrinews.kz. По результатам исследования компании, 74 процента респондентов вошли в режим экономии. При этом около 58 процентов начали меньше тратить на одежду, 51 процент — на развлечения вне дома, 41 процент — на короткие отпуска.

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«Отвечая на вопрос, считаете, что сейчас самое время тратить, казахстанцы так не думают. 75 процентов людей считают, что сейчас не самое подходящее время, — отмечает Касымова. — Каждый второй человек стал меньше тратить на одежду, сократил расходы на развлечения вне дома, уже не ходит, к примеру, три раза в кино, а обходится одним посещением. Экономят на коротких отпусках, например, не выезжают за город на два-три дня. Кроме того, отложили покупку гаджетов». Она также отметила, что если раньше казахстанцы не экономили на детских товарах, то сейчас стали. Согласно проведенному исследованию, 79 процентов людей имеют свободные деньги, 31 процент населения тратит средства на одежду, 29 процентов — на развлечения вне дома, 28 процентов — на погашение долгов и кредитов, а также открывают депозиты, 24 процентов имеют сбережения, 21 процент откладывают на отпуск. «Деньги свободные есть, люди все еще покупают одежду, но однако экономят на ней качественно и количественно. То есть если раньше девушка брала три платья по средней цене, то сейчас она берет одно дешевое», — пояснила специалист.

По ее словам, опрос показал, что казахстанцев волнует больше всего — это рост цен на продукты питания — 28 процентов, на втором месте они поставили ситуацию в экономике — 21 процент, на третьем – проблема трудоустройства — 17 процентов.