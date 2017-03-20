Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
10Освобожденная Пальмира
12Первая женщина в космосе
12:53 (мск), источник: Tengrinews

Как казахстанцы стали экономить в кризис — исследование

Согласно проведенному исследованию, 79 процентов людей имеют свободные деньги.

Источник: Tengrinews

О том, как изменились потребительские предпочтения казахстанцев, рассказала на Central Asia Fashion Spring 2017 старший консультант по работе с клиентами Nielsen Kazakhstan Анна Касымова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По результатам исследования компании, 74 процента респондентов вошли в режим экономии. При этом около 58 процентов начали меньше тратить на одежду, 51 процент — на развлечения вне дома, 41 процент — на короткие отпуска.

Читайте также
Казахстан присоединяется к новой таможенной системе

«Отвечая на вопрос, считаете, что сейчас самое время тратить, казахстанцы так не думают. 75 процентов людей считают, что сейчас не самое подходящее время, — отмечает Касымова. — Каждый второй человек стал меньше тратить на одежду, сократил расходы на развлечения вне дома, уже не ходит, к примеру, три раза в кино, а обходится одним посещением. Экономят на коротких отпусках, например, не выезжают за город на два-три дня. Кроме того, отложили покупку гаджетов».

Она также отметила, что если раньше казахстанцы не экономили на детских товарах, то сейчас стали.

Согласно проведенному исследованию, 79 процентов людей имеют свободные деньги, 31 процент населения тратит средства на одежду, 29 процентов — на развлечения вне дома, 28 процентов — на погашение долгов и кредитов, а также открывают депозиты, 24 процентов имеют сбережения, 21 процент откладывают на отпуск.

«Деньги свободные есть, люди все еще покупают одежду, но однако экономят на ней качественно и количественно. То есть если раньше девушка брала три платья по средней цене, то сейчас она берет одно дешевое», — пояснила специалист.

По ее словам, опрос показал, что казахстанцев волнует больше всего — это рост цен на продукты питания — 28 процентов, на втором месте они поставили ситуацию в экономике — 21 процент, на третьем – проблема трудоустройства — 17 процентов.

Также среди страхов у казахстанцев проявилась боязнь терроризма — 10 процентов.

«По результатам всех исследований мы выводим одну цифру — это индекс покупательского доверия, сейчас для Казахстана он достаточно высок — 77 пунктов. При этом можно отметить, что впервые за годы сборов данных этот показатель в стране снизился — на три пункта», — пояснила Касымова.

Ранее президент общественного фонда «Центр социальных и политических исследований “Стратегия”» Гульмира Илеуова рассказала, что расходы у граждан при росте цен на товары будут снижаться.

«Либо они будут брать продукты похуже, либо будут экономить на связи, транспорте, развлекательных мероприятиях. Допустим, в Алматы самые дорогие услуги, в том числе развлекательные мероприятия. Соответственно, можно предположить, что по этим направлениям тоже будет ужиматься бюджет», — пояснила социолог, добавив, что самой большой статьей расходов казахстанцев являются расходы на продукты питания (43,5 процента).

Помимо этого, по данным компании Nielsen, около 50 процентов жителей страны стали экономить на свежих продуктах (мясо, рыба, овощи и фрукты), расходы на которые занимают значительную долю семейного бюджета, а 43 процента снизили расходы на дорогие продукты.

В целом те, кто вынужден адаптироваться к растущим ценам, чаще всего начинают покупать только самые необходимые товары, снизив расходы на дорогие продукты (43 процента).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Установлена личность дерзкой воровки, попавшей на камеры наблюдения в Астане
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Назначен новый руководитель службы судебных приставов
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Россия поднялась в рейтинге самых счастливых стран мира
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
Минтруда Белоруссии подготовило поправки в «тунеядский» декрет
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь