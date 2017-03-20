Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Освобожденная Пальмира
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
11:28 (мск), источник: ИА REGNUM

Моногороду Южного Урала обещано 900 рабочих мест

Первый город Челябинской области со статусом ТОР — Бакал, ждет инвестиций в объеме не менее 1 млрд рублей.

Пять инвесторов заявили о готовности вложить порядка 1 млрд рублей в развитие производства в моногороде Бакале Челябинской области, получившем статус территории опережающего социально-экономического развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В результате реализации инвестпроектов в моногороде будут созданы около 900 рабочих мест, надеются чиновники. Планируется открытие индустриального парка, завода по переработке отходов металлургического производства, швейной фабрики, разработке месторождений кварцита и известняка. Параллельно предполагаются вложения в инфраструктуру, социальную сферу и в подготовку кадров для «опережающего обучения».

«Цель нашей работы будет достигнута тогда, когда Бакал перестанет являться моногородом, получит экономическую устойчивость и многопрофильное развитие. Необходимо сконцентрироваться на создании комфортных условий для инвесторов в городе и формировании социального микроклимата. Мы надеемся также, что статус территорий с опережающим социально-экономическим развитием получат и другие города Челябинской области: ЗАТО и Верхний Уфалей», — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, в последнее время жизнедеятельность моногорода Бакала оказалась под угрозой коллапса. Осень 2016 года отметилась критическим ухудшением состояния инфраструктуры ЖКХ, был сорван отопительный сезон в некоторых населенных пунктах Бакальского городского поселения. На градообразующем предприятии ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ) скопился многомесячный долг по заработной плате. Бакальцы, работники БРУ с семьями, вместе вышли на шествие и митинг против деградации, за спасение и комплексное развитие города.

Напомним, 6 марта 2017 года правительство России выпустило постановление о присвоении некоторым моногородам страны, в том числе и Бакалу, статуса территории опережающего социально-экономического развития. Статус позволит инвесторам, решившим вложиться в развитие производства на территории моногорода, получить ряд льгот.

Властям моногорода предстоит создавать условия для ухода территории от монозависимости (к 2020 году доля работающих на БРУ должна стать не более 16,5%), развивать малый и средний бизнес, развивать городскую среду, создавать условия для прекращения оттока молодежи. В развитии монотерриторий примут участие Фонд развития моногородов, Фонд развития промышленности, региональные структуры, органы местного самоуправления и социальные службы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Русский Север и Гринпис: война
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
В ОАЭ создали первый в мире Совет по счастью
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь