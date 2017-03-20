Моногороду Южного Урала обещано 900 рабочих мест

Пять инвесторов заявили о готовности вложить порядка 1 млрд рублей в развитие производства в моногороде Бакале Челябинской области, получившем статус территории опережающего социально-экономического развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В результате реализации инвестпроектов в моногороде будут созданы около 900 рабочих мест, надеются чиновники. Планируется открытие индустриального парка, завода по переработке отходов металлургического производства, швейной фабрики, разработке месторождений кварцита и известняка. Параллельно предполагаются вложения в инфраструктуру, социальную сферу и в подготовку кадров для «опережающего обучения».

«Цель нашей работы будет достигнута тогда, когда Бакал перестанет являться моногородом, получит экономическую устойчивость и многопрофильное развитие. Необходимо сконцентрироваться на создании комфортных условий для инвесторов в городе и формировании социального микроклимата. Мы надеемся также, что статус территорий с опережающим социально-экономическим развитием получат и другие города Челябинской области: ЗАТО и Верхний Уфалей», — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, в последнее время жизнедеятельность моногорода Бакала оказалась под угрозой коллапса. Осень 2016 года отметилась критическим ухудшением состояния инфраструктуры ЖКХ, был сорван отопительный сезон в некоторых населенных пунктах Бакальского городского поселения. На градообразующем предприятии ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ) скопился многомесячный долг по заработной плате. Бакальцы, работники БРУ с семьями, вместе вышли на шествие и митинг против деградации, за спасение и комплексное развитие города.

Напомним, 6 марта 2017 года правительство России выпустило постановление о присвоении некоторым моногородам страны, в том числе и Бакалу, статуса территории опережающего социально-экономического развития. Статус позволит инвесторам, решившим вложиться в развитие производства на территории моногорода, получить ряд льгот.

Властям моногорода предстоит создавать условия для ухода территории от монозависимости (к 2020 году доля работающих на БРУ должна стать не более 16,5%), развивать малый и средний бизнес, развивать городскую среду, создавать условия для прекращения оттока молодежи. В развитии монотерриторий примут участие Фонд развития моногородов, Фонд развития промышленности, региональные структуры, органы местного самоуправления и социальные службы.