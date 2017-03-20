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12:07 (мск), источник: АиФ Калининград

Средняя зарплата в Калининграде выросла до 36 тысяч рублей

Средняя зарплата в Калининграде в 2016 году выросла до 36 тысяч рублей. Такие данные содержатся в результатах социально-экономического развития Калининграда в 2016 году, озвученные депутаты Горсовета.

Источник: Аргументы и факты

Номинальная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий составила 36 тысяч рублей и увеличилась на 5,7%. А рост реальной зарплаты с учётом индекса потребительских цен составил 9%. Потребительские цены (тарифы) повысились на 4,7%,

«Многие цифры показывают положительную динамику по сравнению с 2015 годом», — отмечают в пресс-службе.

При этом, согласно статистике, количество зарегистрированных безработных сократилось на 296 человек. На начало текущего года было зарегистрировано 1413 нетрудоустроенных калининградцев.

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