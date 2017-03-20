Средняя зарплата в Калининграде выросла до 36 тысяч рублей

Номинальная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий составила 36 тысяч рублей и увеличилась на 5,7%. А рост реальной зарплаты с учётом индекса потребительских цен составил 9%. Потребительские цены (тарифы) повысились на 4,7%,

«Многие цифры показывают положительную динамику по сравнению с 2015 годом», — отмечают в пресс-службе.

При этом, согласно статистике, количество зарегистрированных безработных сократилось на 296 человек. На начало текущего года было зарегистрировано 1413 нетрудоустроенных калининградцев.