Средняя зарплата в Калининграде выросла до 36 тысяч рублей
Средняя зарплата в Калининграде в 2016 году выросла до 36 тысяч рублей. Такие данные содержатся в результатах
Средняя зарплата в Калининграде в 2016 году выросла до 36 тысяч рублей. Такие данные содержатся в результатах
Номинальная заработная плата одного работника крупных и средних предприятий составила 36 тысяч рублей и увеличилась на 5,7%. А рост реальной зарплаты с учётом индекса потребительских цен составил 9%. Потребительские цены (тарифы) повысились на 4,7%,
«Многие цифры показывают положительную динамику по сравнению с 2015 годом», — отмечают в
При этом, согласно статистике, количество зарегистрированных безработных сократилось на 296 человек. На начало текущего года было зарегистрировано 1413 нетрудоустроенных калининградцев.