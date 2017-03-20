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12:04 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская мэрия утвердила маршруты до Чурилово

Финальные моменты сейчас обсуждаются с перевозчиками и жителями микрорайона.

Источник: РИА "Новости"

Горадминистрация Челябинска утвердила маршруты до микрорайона Чурилово — об этом в понедельник, 20 марта, в ходе аппаратного совещания сообщил руководитель управления транспорта Роман Болотов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С перевозчиками ведется работа, чтобы они заявились. Мы достаточно плотно отработали, встречались с населением. Узнавали, как было бы удобно добираться. Ваше поручение выполнено, по итогам конкурса вам доложу. Также ведем работу по подготовке садоводческих маршрутов», — отметим Роман Болотов.

Напомним, речь идет о двух автобусных маршрутах — № 47 «Мехколонна — ЧМК» и № 84 «Мехколонна — ЧВВАКУШ». Первый будут обслуживать 20 автобусов малого класса с интервалом движения 15 минут. Второй — 15 автобусов малого класса, интервал движения составит 15−20 минут.

Глава Челябинска отметил, что в самое ближайшее время вопрос будет решен.

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