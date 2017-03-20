Пермская администрация оценила дорожные ремонты в 280 млн руб

Заказчиком работ выступила администрация Перми. Все работы на объявленных участках планируется завершить до 1 августа 2017 года. Общая стоимость работ составила 279 млн 945 тыс. 41 руб.

В частности, в Ленинском районе планируется отремонтировать дорогу по ул. Пушкина от ул. Островского до Комсомольского проспекта, по ул. Спешилова от ул. Борцов Революции до развязки «Сосновый бор». Общая стоимость работ на этом участке составила 97 млн 25 тыс. руб.

Второй аукцион на ремонт пяти участков автомобильных дорог в Свердловском районе Перми разделён на следующие отрезки: ремонт на ул. Бригадирская от Краснополянской до Бригадирской, 26, на ул. Старцева от Чукотской до ул. Суздальской и на Чукотской от Самаркандской до Старцева, на Самаркандской от Лихвинской до Чукотской и на Лихвинской от Старцева до Самаркандской. Стоимость ремонтных работ на всех участках составила 25,5 млн руб.

Ремонт Лядовского тракта (от ул. Трактовая до границы города) обойдётся в 31 млн 917 тыс. руб.

Участок дороги на ул. Промышленная с дома № 84/2 до дома № 98а оценили в 58 млн руб.

В Дзержинском районе запланирован ремонт на ш. Космонавтов от площади Центрального колхозного рынка до ул. Стахановская.

Ещё несколько участков в этом же районе будут ремонтироваться на участках: по ул. Желябова от Подлесной до проспекта Парковый, по Зои Космодемьянской от Василия Каменского до Барамзиной и по Барамзиной от Папанинцев до Вишерская. Объём работ в этом районе оценён в 19,556 млн руб.