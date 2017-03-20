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12:01 (мск), источник: Новости Перми

Жители Дзержинского района на сутки останутся без воды

Отключение запланировано с 25 на 26 марта. В это время на Трамвайной будут проводиться работы.

В Перми с 10:00 25 марта до 10:00 26 марта для проведения работ на Трамвайной, 1 без воды останется часть жителей Дзержинского района.

По сообщению ООО «Новогор-Прикамье», отключение коснется жителей следующих домов:
— пр. Парковый, 1 а;
— ул. Куфонина, 7, 9;
— ул. Алтайская, 7 (ЦТП);
— ул. Трамвайная, 1а;
— ул. Красина, 1 (н/ст. «Заостровка»), 38;
— ул. Строителей 16а;
— ул. Фоминская 41, 42, 56;
— ул. Маяковского, 1,2, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 12, 12а, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 33 (школа), 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35 (д/сад), 36, 37, 37/3, 37/2, 38, 39, 40, 41, 41а, 41б, 41а, 41/1, 42, 42б/1, 42д, 42б, 42 В, 44а, 44а/1, 43, 43/1, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б (д/сад), 48, 51, 53;
— ул. С. Есенина, ¾, 5/2, 5 (д/сад), 7, 9, 9а, 11, 13;
— ул. Новоколхозная, 2;
— ул. Колхозная 1-я 2, 4, 8;
— ул. Желябова 2;
— ул. Трамвайная 33 к 11;
— ул. Шпальная 2;
— ул. Ударника, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;
— ул. Красина, 6, 6а, 12, 14, 16, 25, 26, 33, 35, 37.

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