Дорожный ремонт стартовал на улице Домостроителей в Волгограде
В ближайшие дни на дороге по улице Домостроителей в Волгограде рабочие приступят к фрезерованию старого асфальтового покрытия.
В ближайшие дни на дороге по улице Домостроителей в Волгограде рабочие приступят к фрезерованию старого асфальтового покрытия.
При хорошей погоде подрядчики планируют полностью отремонтировать объект протяженностью 600 метров в течение месяца.
Как пояснили ВДТВ в администрации Волгограда, речь идет о дороге в границах улиц Исторической и Краснополянской. Проезд на улице Домостроителей входит в состав
По словам главного инженера подрядной организации Александра Федотова, проектом предусмотрена полная замена асфальтового покрытия дорожного полотна, в том числе выравнивающего и верхнего слоев.
— Верхний слой будет выполнен современным материалом —
Напомним, что сегодня дорожные работы ведутся также на улице Кубанской, к подготовительному этапу приступил подрядчик на Ленкоранской.
В ближайшее время будут объявлены аукционы на проведение ремонтных работ ещё на 11 дорогах.