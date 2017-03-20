Дорожный ремонт стартовал на улице Домостроителей в Волгограде

При хорошей погоде подрядчики планируют полностью отремонтировать объект протяженностью 600 метров в течение месяца.

Как пояснили ВДТВ в администрации Волгограда, речь идет о дороге в границах улиц Исторической и Краснополянской. Проезд на улице Домостроителей входит в состав дороги-дублера, ведущей в центр города в объезд основных магистралей. В настоящее время на объекте ведется устройство бордюрного камня под строительство пешеходного тротуара, который впервые появится вдоль всей проезжей части.

По словам главного инженера подрядной организации Александра Федотова, проектом предусмотрена полная замена асфальтового покрытия дорожного полотна, в том числе выравнивающего и верхнего слоев.

— Верхний слой будет выполнен современным материалом — щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Параллельно будут проводиться работы по укреплению щебнем обочины метровой ширины, — сообщил Федотов.

Напомним, что сегодня дорожные работы ведутся также на улице Кубанской, к подготовительному этапу приступил подрядчик на Ленкоранской.

В ближайшее время будут объявлены аукционы на проведение ремонтных работ ещё на 11 дорогах.