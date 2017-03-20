Пермский край увеличил на треть финансирование программы «Молодая семья»

Как стало известно «Новому компаньону», в прошлом году регион подавал заявку на выделение федерального финансирования программы в 2017 году, но не прошёл отбор.

Поэтому краевой бюджет вынужден был увеличить свою долю финансирования примерно на треть, чтобы обеспечить реализацию программы в этом году.

Напомним, программа «Молодая семья» позволяет семьям, где супругам не исполнилось 35 лет и которые нуждаются в жилье, за счёт субсидии от государства компенсировать до 30% затрат на покупку недвижимости, если в семье нет детей, и до 35%, если есть ребёнок.

Сегодня в очереди на предоставление средств по программе находится более 2 тыс. семей.

Представители краевого минсоца в ближайшее время планируют встретиться с врио губернатора Максимом Решетниковым и обсудить перспективы реализации программы, также будет проведён детальный анализ причин, по которым регион остался без федерального софинансирования.