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12:13 (мск), источник: NewsKo

Пермский край увеличил на треть финансирование программы «Молодая семья»

Жилищная программа по поддержке молодых семей в Пермском крае «Молодая семья», начиная с этого года, будет финансироваться из регионального бюджета. Одной из причин временного перехода на региональное финансирование стал отказ федерации выделять средства региону.

Как стало известно «Новому компаньону», в прошлом году регион подавал заявку на выделение федерального финансирования программы в 2017 году, но не прошёл отбор.

Поэтому краевой бюджет вынужден был увеличить свою долю финансирования примерно на треть, чтобы обеспечить реализацию программы в этом году.

Напомним, программа «Молодая семья» позволяет семьям, где супругам не исполнилось 35 лет и которые нуждаются в жилье, за счёт субсидии от государства компенсировать до 30% затрат на покупку недвижимости, если в семье нет детей, и до 35%, если есть ребёнок.

Сегодня в очереди на предоставление средств по программе находится более 2 тыс. семей.

Представители краевого минсоца в ближайшее время планируют встретиться с врио губернатора Максимом Решетниковым и обсудить перспективы реализации программы, также будет проведён детальный анализ причин, по которым регион остался без федерального софинансирования.

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