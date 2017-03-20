Суд признал ООО «Аэропорт Березники» банкротом
Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Аэропорт “Березники”».
Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Аэропорт “Березники”».
Заявление о признании должника банкротом еще в мае прошлого года подала межрайонная ИФНС № 11, сумма требований составляет 2,1 млн руб. Общая сумма кредиторской задолженности аэропорта составляет почти 5 млн руб. Следующий отчет конкурсного управляющего Дмитрия Лазарева суд рассмотрит 18 сентября.
Регулярное авиасообщение с Березниками было закрыто еще в 2003 году —
Сам Александр Флегинский в деле о банкротстве выступил кредитором с суммой требований в 2,7 млн руб. В материалах суда также указывается, что стоимость имущества аэропорта «Березники» составляет 36,3 млн руб., и эта сумма соответствует рыночной стоимости. Дебиторская задолженность должника — 875 тыс. руб.