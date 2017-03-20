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12:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд признал ООО «Аэропорт Березники» банкротом

Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Аэропорт “Березники”».

Заявление о признании должника банкротом еще в мае прошлого года подала межрайонная ИФНС № 11, сумма требований составляет 2,1 млн руб. Общая сумма кредиторской задолженности аэропорта составляет почти 5 млн руб. Следующий отчет конкурсного управляющего Дмитрия Лазарева суд рассмотрит 18 сентября.

Регулярное авиасообщение с Березниками было закрыто еще в 2003 году — из-за убыточности. Муниципальное авиапредприятие Березников обанкротилось. Имущественный комплекс аэропорта был передан на баланс края и перед кризисом 2008 года приватизирован. В марте 2008 года его выкупил депутат заксобрания Пермского края Александр Флегинский за 61,7 млн руб. В настоящее время аэропорт не сертифицирован для приема самолетов. В имущественный комплекс входят аэровокзал пропускной способностью 50 человек в час, здание управления, котельная, склад, автобаза и ремонтные мастерские. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 1500 м.

Сам Александр Флегинский в деле о банкротстве выступил кредитором с суммой требований в 2,7 млн руб. В материалах суда также указывается, что стоимость имущества аэропорта «Березники» составляет 36,3 млн руб., и эта сумма соответствует рыночной стоимости. Дебиторская задолженность должника — 875 тыс. руб.

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